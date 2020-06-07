Libya Petrol Tesisleri Muhafızları: Petrol kuyularını Hafter milislerinden temizlemek için emir bekliyoruz

Libya Petrol Tesisleri Muhafız Kurumu Yetkilisi Ali ez-Zib, Libya Panorama kanalına verdiği mülakatta, muhafızların Ubari'deki eş-Şerara petrol kuyusu ile Millite petrol kompleksi arasındaki petrol bağlantı vanasını açmayı başardığını belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre, "Petrol kuyularını Hafter milislerinden temizlemek için emir bekliyoruz." diyen Zib, yakında Şerara ve el-Fil petrol kuyularının tekrar açılarak çalışmaya başlayacağını söyledi.

Zib, uzun süredir kapalı tutulan petrol sahalarının açılacağı tarih hakkında bilgi vermedi.

Petrol tesisleri muhafızları bugün, Zaviye'deki rafinerisine Şerara'dan gelen petrolün ulaştıran el-Himade vanasını Zintan sakinleri ve vanayı kapatan silahlı grupla irtibata geçerek açtıklarını duyurmuştu.

Bu yılın başından beri üretimin durdurulduğu Şerara petrol sahasında günlük 300 bin varil ham petrol üretimi yapılıyordu.

Şerara ve Fil petrol sahaları hala ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolünde bulunuyor.

Petrol gelirlerinden istifade edilmediğini ileri süren Hafter tarafı, bu yılın başında güneydeki petrol sahaları ve Akdeniz'deki bazı petrol ihraç limanlarını işgal ederek üretimi durdurmuştu.