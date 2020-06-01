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  3. Libya ordusundan Hafter'e büyük darbe! Askeri araçlar imha edildi
01 Haziran 2020 Pazartesi 15:54 | Son Güncelleme:

Libya ordusundan Hafter'e büyük darbe! Askeri araçlar imha edildi

Libya ordusundan Hafter'e büyük darbe! Askeri araçlar imha edildi

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyinde Hafter milislerine ait 3 askeri aracı imha ettiğini duyurdu.

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu yaptığı açıklamada, orduya bağlı hava unsurlarının, Trablus'un güneyindeki Esabia kenti sınırlarına düzenlediği harekatta, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter milislerine ait silahlı 3 askeri aracı hedef aldığını belirtti.

"Kahraman silahlı kuvvetlerimize, isyancıların ezilmesi ve isyanın hiçbir acıma ve merhamet göstermeden kökünden yok edilmesi talimatı verilmiştir." ifadelerini kullanan Kununu, Libya hükümetinin siyasi ve toplumsal çözümler sunmayı öncelediğini "ancak barışçıl çözümlerin tükenmesi halinde şiddet kullandığını" vurguladı.

Esabia kentinin tamamını 21 Mayıs'ta Hafter'e bağlı milislerden kurtardığını açıklayan Libya ordusunun, başkentin güneyindeki bölgelerde Hafter milisleriyle girdiği şiddetli çatışmalar devam ediyor.


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