Libya ordusundan Hafter milislerine hava operasyonu

Libya hükümetinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi tarafından yapılan açıklamada, “Vatiyye Hava Üssü’nde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait, saldırı hazırlığındaki askeri araç, hava unsularımız tarafından vurularak etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA'nın aktardığı habere göre, aracın içinde Hafter milislerinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, ölü veya yaralı milisler hakkında bilgi verilmedi.

SABAH SAATLERİNDE ÜSSE 6 HAVA OPERASYONU



Libya Ordusu rresmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu ise yaptığı yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde Vatiyye Hava Üssü’ndeki Hafter milislerine yönelik 6 hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Kununu, operasyonda 3 zırhlı ve 2 silahlı aracın imha edildiği, ayrıca Hafter milislerinin bulunduğu bölgelerin vurulduğunu kaydetti.