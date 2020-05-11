Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0765
  • 7,6576
  • 385.749
  • 97792.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Libya ordusundan Hafter milislerine hava operasyonu

Libya ordusundan Hafter milislerine hava operasyonu

Libya ordusundan Hafter milislerine hava operasyonu

Libya ordusu hava unsurları başkent Trablus'un güneybatısında yer alan Hafter milislerine ait Vatiyye Hava Üssü'ne operasyon düzenledi.

Libya hükümetinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi tarafından yapılan açıklamada, “Vatiyye Hava Üssü’nde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait, saldırı hazırlığındaki askeri araç, hava unsularımız tarafından vurularak etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA'nın aktardığı habere göre, aracın içinde Hafter milislerinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, ölü veya yaralı milisler hakkında bilgi verilmedi.

SABAH SAATLERİNDE ÜSSE 6 HAVA OPERASYONU

Libya Ordusu rresmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu ise yaptığı yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde Vatiyye Hava Üssü’ndeki Hafter milislerine yönelik 6 hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Kununu, operasyonda 3 zırhlı ve 2 silahlı aracın imha edildiği, ayrıca Hafter milislerinin bulunduğu bölgelerin vurulduğunu kaydetti. 


Vaşak gördü, pisi pisi diye çağırdı

Vaşak gördü, pisi pisi diye çağırdı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Berber ve kuaförler açıldı! Objektife yansıyan kareler

Margarinin zararlarına dikkat