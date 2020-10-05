05 Ekim 2020 Pazartesi 13:17 | Son Güncelleme:
Libya ordusuna ait Cenzur bölgesindeki mühimmat deposunda patlama meydana geldi
AA
Libya'nın başkenti Trablus'un batısında Cenzur bölgesindeki Libya ordusuna ait bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiği belirtildi.
Libya ordusuna ait mühimmat deposunda patlama meydana geldiği belirtildi.
AA'da yer alan haberde görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkentin batısında yer alan Cenzur bölgesindeki depoda büyük bir patlama yaşandı.
İlk belirlemelere göre patlama sonucu ölen veya yaralanan olmadı.
Patlamanın orduya bağlı Sidi Bilal kampında yaşandığı ihtimali üzerinde durulurken, mühimmat deposundaki birkaç roketin ise çevredeki sivil yerleşim alanlarına düştüğü kaydedildi.
Olaya ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.