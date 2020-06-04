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  3. Libya ordusu, Tveyşe bölgesini darbeci Hafter'e bağlı milislerden kurtardı
04 Haziran 2020 Perşembe 16:48 | Son Güncelleme:

Libya ordusu, Tveyşe bölgesini darbeci Hafter'e bağlı milislerden kurtardı

Libya ordusu, Tveyşe bölgesini darbeci Hafter'e bağlı milislerden kurtardı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun, Trablus Havalimanı'nın güneyindeki Tveyşe bölgesini Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı duyuruldu.

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun, Trablus Havalimanı'nın güneyindeki Tveyşe bölgesini Hafter’e bağlı milislerden kurtardığı duyuruldu.

LİBYA ORDUSU BAŞKENT TRABLUS'UN İDARİ SINIRLARINDA KONTROLÜ SAĞLADIĞINI DUYURDU

Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı görüntülü paylaşımda, telsizden ordu birliklerine anons yaparak, "Trablus il idari sınırının tamamında kontrolü sağladıklarını" duyurdu.

Libya makamlarından konuya ilişkin detay paylaşılmadı.

Dün başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'ndan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, bu sabah da başkentin güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinin tamamında kontrolü sağladığını, Kasr bin Gaşir ve Suk el-Hamis'i de milislerden aldıklarını açıklamıştı.

Libya ordusunun başkentin güneyinde Hafter milislerinin konuşlandığı noktalara yönelik ilerleyişi sürüyor.

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