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  • Libya ordusu duyurdu... Suriye'den darbeci Hafter'e paralı asker sevkiyatı
15 Aralık 2020 Salı 21:34 | Son Güncelleme:

Libya ordusu duyurdu... Suriye'den darbeci Hafter'e paralı asker sevkiyatı

Libya ordusu duyurdu... Suriye'den darbeci Hafter'e paralı asker sevkiyatı
AA

Libya ordusundan yapılan açıklamaya göre, Suriye'den kalkan ve içinde çok sayıda paralı askeri taşıyan bir yolcu uçağının darbeci Hafter milislerinin kontrolünde bulunan Bingazi şehrine ineceği bildirildi.

Libya ordusu, Suriye'den kalkan ve çok sayıda paralı asker taşıyan bir yolcu uçağının Halife Hafter kontrolündeki Bingazi'ye inmek üzere olduğunu bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'den kalkan Airbus A320 tipi bir yolcu uçağının, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı birliklerin merkezi durumundaki Bingazi'ye inmek üzere olduğunu belirtti.

Dırah, uçağın çok sayıda Suriyeli paralı asker taşıdığını söyledi.

Libya'da Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümete karşı darbe amaçlayan Hafter saflarında, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin yanı sıra, Çad, Mali, Sudan ve Suriyeli binlerce yabancı paralı asker bulunuyor.

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