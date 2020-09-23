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  • Libya ordusu duyurdu: Sukne'deki helikopter kazasında Wagner'e bağlı 4 paralı asker öldü
23 Eylül 2020 Çarşamba 14:32 | Son Güncelleme:

Libya ordusu duyurdu: Sukne'deki helikopter kazasında Wagner'e bağlı 4 paralı asker öldü

Libya ordusu duyurdu: Sukne'deki helikopter kazasında Wagner'e bağlı 4 paralı asker öldü
AA

Libya ordusu, Cufra Askeri Hava Üssü yakınlarındaki Sukne'de meydana gelen helikopter kazasında, 4 Rus Wagner paralı askerinin öldüğünü belirtti.

Libya ordusu, Sukne bölgesinde bu sabah düşen helikopterde bulunan Rus güvenlik şirketi Wagner grubuna bağlı 4 paralı askerin öldüğünü duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, Libya'nın Febrayer kanalına yaptığı açıklamada, Cufra Askeri Hava Üssü yakınlarındaki Sukne'de meydana gelen helikopter kazasında, 4 Rus Wagner paralı askerinin öldüğünü belirtti.

Dırah, sabah saatlerinde kazaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, Sukne'de yerel saatle 08.00 (TSİ 09.00) sıralarında Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıyan bir helikopterin düştüğünü ve helikopterde bulunan mühimmatın patladığını kaydetmişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında Wagner'e bağlı binlerce Rus paralı askeri bulunuyor.

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