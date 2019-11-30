Libya ile anlaşma 'Korsanlar'ı panikletti

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’la devam eden kıta sahanlığı-Münhasır Ekonomik Bölge geriliminde; Türkiye, Libya ile deniz yetki alanı mutabakatı imzaladı. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile imzaladığı “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”na göre; Türkiye, söz konusu alanda hem Yunanistan ile Güney Rum Kesimi’nin bağlantısını kesti hem de petrol ve doğalgaz arama konsunda avantaj elde etti. Ayrıca, petrol ve doğalgaz sondajı için lisans verme hakkına da sahip oldu. Anlaşmanın imzalandığının açıklanmasının ardından ise özellikle Rumlar paniğe kapıldı. Rum medyası, imzalanan mutabakat muhtırası ile Türkiye’nin bölgedeki gücünün giderek arttığına işaret ederek, “Ok yaydan çıktı. Yunanistan’ın münhasır ekonomik bölgesini yiyorlar” başlığını attı. Rumların en büyük gazetesi Fileleftheros, geniş şekilde verdiği haberinde, “Ok yaydan çıktı. Türkiye, Libya ile Girit’den Kıbrıs’ın etrafına kadar Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzaladı” başlığını attı.

DENİZ SEVR’İ BOZULDU

Anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’i bakanlığa çağırarak konuyla ilgili izahat istedi. Söz konusu anlaşma Mısır’da da infial yarattı. Anlaşmanın yasadışı olduğunu savunan Mısır cephesi, mutabakat zaptının asıl hedefinin Mısır-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan arasından imzalanan bölgesel gaz anlaşması olduğunu öne sürdü. Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır ve Yunanistanlı bakanlar anlaşmanın ardından hızlı bir telefon trafiği gerçekleştirdi. Adeta Sevr niteliğindeki sözde Seville Haritası ile Türkiye’yi Akdeniz’de 41 bin kilometrekarelik bir deniz alanına hapsetme oyunu da bozulmuş oldu.

Anlaşmanın hayata geçirilmesinde Libya tüm hukuki işlemleri tamamlarken, Türkiye ise tarihi sözleşmeyi TBMM’de onaylanmasının ardından Birleşmiş Milletler’e bildirecek.

‘KALKAN’ ANLAŞMASI

Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın imzalayacağı anlaşmayla, deniz alanı kaybının önüne geçildi. Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın arasına set çekildi. Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında imzalanması planlanan anlaşmanın önüne geçilerek, Türkiye’nin 41 bin kilometrekarelik alana hapsolması engellendi. Belirlenen alanda balıkçılık faaliyetleri, petrol ve doğalgaz aramasında yetkili ülkeler Türkiye ile Libya olacak. Türkiye, bu alanda petrol ve doğalgaz sondajının ruhsatını verebilecek. Bu anlaşmanın Meclis’te kabul edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler’e bildirilecek.