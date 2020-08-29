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  3. Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa 'tedbir amaçlı' görevden alındı
29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:52 | Son Güncelleme:

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa 'tedbir amaçlı' görevden alındı

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa 'tedbir amaçlı' görevden alındı
AA

Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac, İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı "tedbir amaçlı" görevden aldı. İçişleri Bakanlığı görevini, Bakan Yardımcısı Halid Ahmed Et-Ticani Mazin'in vekaleten yürüteceği kaydedildi.

 Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac, İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı "tedbir amaçlı" görevden aldı.

AA'nan haberine göre, Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi Basın Ofisinin yayınladığı kararda İçişleri Bakanı Başağa'nın tedbir amaçlı görevden alındığı ve kararın yayınlanmasından sonraki 72 saat içinde Başağa hakkında Başkanlık Konseyi nezdinde idari soruşturma açılacağı kaydedildi.

Kararın devamında şunlara yer verildi:

"İçişleri Bakanı hakkında, açıklamaları, izin kararları, göstericilerin gerekli şekilde korunmasının sağlanması hususunda ve son günlerde Trablus'ta ve bazı diğer şehirlerde meydana gelen gösteriler ve ardından yaşanan olaylar hakkındaki beyanları ve göstericilerin haklarının ihlal edilmesi hususunda soruşturma açılmıştır."

Kararda, İçişleri Bakanlığı görevini, Bakan Yardımcısı Halid Ahmed Et-Ticani Mazin'in vekaleten yürüteceği kaydedildi.
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