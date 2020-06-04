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  3. Libya hükümeti Trablus'ta kontrolü sağladı
04 Haziran 2020 Perşembe 11:12 | Son Güncelleme:

Libya hükümeti Trablus'ta kontrolü sağladı

Libya hükümeti Trablus'ta kontrolü sağladı

Son Dakika Haberleri.. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başkent Trablus'ta kontrolü sağladı. Darbeci Hafter milisleri başkentten çekilmeye başladı

Reuters haber ajansı, bir yılı aşkın süredir savaş ağası General Halife Hafter'in işgal etmek için çaba gösterdiği Libya'nın başkenti Trablus'un meşru güçler tarafından tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya ordusu, Hafter milislerinin elindeki son yer olan Trablus Havalimanı'nı kurtarmak için dün operasyon başlatmıştı.

Libya ordusundan yapılan açıklamada, yenilen Hafter milislerinin geri çekildiği ve Trablus'un darbecilerden tamamen temizlendiği belirtildi. 

Trablus Havalimanı Darbeci Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldı

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