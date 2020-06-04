Libya hükümeti Trablus'ta kontrolü sağladı

Reuters haber ajansı, bir yılı aşkın süredir savaş ağası General Halife Hafter'in işgal etmek için çaba gösterdiği Libya'nın başkenti Trablus'un meşru güçler tarafından tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya ordusu, Hafter milislerinin elindeki son yer olan Trablus Havalimanı'nı kurtarmak için dün operasyon başlatmıştı.

Libya ordusundan yapılan açıklamada, yenilen Hafter milislerinin geri çekildiği ve Trablus'un darbecilerden tamamen temizlendiği belirtildi.

Trablus Havalimanı Darbeci Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldı

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