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  3. Libya Büyükelçisi, 'Türkiye her zorlukta yanımızda' dedi ve vurguladı: Eğitime ihtiyacımız var

Libya Büyükelçisi, 'Türkiye her zorlukta yanımızda' dedi ve vurguladı: Eğitime ihtiyacımız var

Libya Büyükelçisi, 'Türkiye her zorlukta yanımızda' dedi ve vurguladı: Eğitime ihtiyacımız var

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir, Türkiye'nin her zorlukta yanlarında olduğunu belirtirken Türkiye'nin olası askeri yardımı konusunda, 'Libya'nın savaşçılara sahada destek olacak hava savunma, özel eğitim ve uzmanlığa ihtiyacı var.' açıklamasında bulundu

Büyükelçi Abdülkadir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) "Libya'nın Dünü, Bugünü ve Geleceği, Libya-Türkiye İlişkileri" paneli sonrasında AA muhabirine konuştu.

Türkiye-Libya ilişkilerinin yüzyıllara dayandığını belirten Abdülkadir, Türkiye'nin Libya halkının her zaman yanında olduğunu söyledi.

Abdülkadir, Türkiye'nin Libya'ya olası askeri desteğine ilişkin bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu belirterek, "Libya'nın savaşçılara sahada destek olacak hava savunma, özel eğitim ve uzmanlığa ihtiyacı var. Sahada yeterli insanımız var." ifadesini kullandı.

KIBRIS MESELESİNDE TÜRKİYE'Yİ LİBYA DESTEKLEDİ

Türkiye'nin olası askeri desteğinin Libya halkının yararına olacağından şüphe etmediğini dile getiren Abdülkadir, şunları kaydetti:

"Askeri destek, Libya halkına bir zarar anlamına gelmez, bu destek güvenlik ve istikrara da yardımcı olacaktır. İki ülke sadece dost değil aynı zamanda kardeştir. Kıbrıs meselesinde ihtiyacı olduğunda Türkiye'yi destekleyenlerden biri de Libya'ydı, Türkiye de ihtiyaç duyduğumuzda bize cevap veriyor."


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