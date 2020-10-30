Libya Başbakanı Serrac istifa kararından vazgeçti

Ekim ayı sonunda görevinden istifa edeceğini açıklayan Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac’ın, yeni hükümet kurulana kadar görevinin başında kalacağı duyuruldu.

Libya’nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, yeni hükümet kurulana kadar görevinin başında olacağı bildirildi. Serrac, geçtiğimiz ay Ekim ayının sonunda görevini bırakacağını açıklamıştı.

Serrac’ın, Yüksek Danıştay ve Trablus merkezli Temsilciler Meclisi'nin yeni bir hükümet kurulana kadar görevine devam etmesi çağrısını kabul ettiği aktarıldı