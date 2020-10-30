  • $8,3697
  • 9,7736
  • 505.997
  • 1112.37
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Libya Başbakanı Serrac istifa kararından vazgeçti
30 Ekim 2020 Cuma 21:36 | Son Güncelleme:

Libya Başbakanı Serrac istifa kararından vazgeçti

Libya Başbakanı Serrac istifa kararından vazgeçti

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Ekim ayı sonunda görevinden istifa edeceğini açıklayan Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac’ın, yeni hükümet kurulana kadar görevinin başında kalacağı duyuruldu.

Libya’nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, yeni hükümet kurulana kadar görevinin başında olacağı bildirildi. Serrac, geçtiğimiz ay Ekim ayının sonunda görevini bırakacağını açıklamıştı.

Serrac’ın, Yüksek Danıştay ve Trablus merkezli Temsilciler Meclisi'nin yeni bir hükümet kurulana kadar görevine devam etmesi çağrısını kabul ettiği aktarıldı

<p>İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor

İzmir'de deprem sonrası bir binanın yıkılma anları cep telefonu kamerasında

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Koca, İstanbul'da Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nın açılışına katıldı.

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! İşte ilk fotoğraflar

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.