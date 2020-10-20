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20 Ekim 2020 Salı 09:23 | Son Güncelleme:

Libya Başbakanı Serrac, Adalet Bakanını cezalandırdı

Libya Başbakanı Serrac, Adalet Bakanını cezalandırdı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, darbeci hafterini suçlarını rafa kaldırmakla Başkanlık Konseyi'ni suçlayan Adalet Bakanını cezalandırdı.

DHA'da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, Başkanlık Konseyi'ni, darbeci Halife Hafter'in suçlarını rafa kaldırmakla suçlayan Adalet Bakanı Abdullah El İdris'i cezalandırdığı duyuruldu.

<p>Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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