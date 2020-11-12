Libya açıklarında mültecileri taşıyan gemi battı... Çok sayıda ölü var

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Libya açıklarında mültecileri taşıyan bir gemide arıza çıktıktan sonra batması sonucu en az 74 mülteci boğularak yaşamını yitirdi.

DHA'nın aktardığı habere göre, gemide, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 kişinin olduğu ifade edildi. Libya Sahil Güvenliği ve sivil balıkçıların 31 kişiyi kurtardıkları bildirildi.

20 BİNDEN FAZLA MÜLTECİ YAŞAMINI YİTİRDİ



BM’nin paylaştığı verilere göre 2004 yılından beri Avrupa’ya gitmeye çalışan 20 binden fazla mülteci, Akdeniz’de yaşamını yitirdi.