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  • Libya açıklarında mültecileri taşıyan gemi battı... Çok sayıda ölü var
12 Kasım 2020 Perşembe 19:49 | Son Güncelleme:

Libya açıklarında mültecileri taşıyan gemi battı... Çok sayıda ölü var

Libya açıklarında mültecileri taşıyan gemi battı... Çok sayıda ölü var
DHA

Son Dakika Haberleri.. Libya açıklarında Avrupa'ya gitmekte olan mültecileri taşıyan bir gemide meydana gelen arıza sonucu en az 74 mültecinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Libya açıklarında mültecileri taşıyan bir gemide arıza çıktıktan sonra batması sonucu en az 74 mülteci boğularak yaşamını yitirdi. 

DHA'nın aktardığı habere göre, gemide, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 kişinin olduğu ifade edildi. Libya Sahil Güvenliği ve sivil balıkçıların 31 kişiyi kurtardıkları bildirildi. 

20 BİNDEN FAZLA MÜLTECİ YAŞAMINI YİTİRDİ

BM’nin paylaştığı verilere göre 2004 yılından beri Avrupa’ya gitmeye çalışan 20 binden fazla mülteci, Akdeniz’de yaşamını yitirdi.

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