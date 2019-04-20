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  3. Liberya'da yılanlar Devlet Başkanı Weah'i ofisinden etti

Liberya'da yılanlar Devlet Başkanı Weah'i ofisinden etti

Liberya'da yılanlar Devlet Başkanı Weah'i ofisinden etti

Liberya Devlet Başkanı George Weah'in, ofisinin bulunduğu binada iki yılanın görülmesi üzerine evden çalıştığı bildirildi.

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Weah'in basın sözcülerinden Smith Toby, eski futbolcu olan Devlet Başkanı'ndan, ofisinin bulunduğu Dışişleri Bakanlığında iki yılana rastlanması üzerine, ilaçlanıncaya kadar binadan uzak durmasının istendiğini açıkladı. 

Toby, Liberya Devlet Başkanı Weah'in, ilaçlama işleminin ardından pazartesi günü ofisine dönmesinin planlandığını söyledi.

Kara yılanların bu hafta binanın giriş bölümündeki bir delikten çıktığının görüldüğü belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Liberya'da çok sayıda zehirli yılan türleri bulunduğu ifade ediliyor.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 1995'te yılın futbolcusu seçtiği George Weah, Liberya'da Ocak 2018'de devlet başkan seçilmişti.

(AA)

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