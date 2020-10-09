Le Monde: Bölgesel bir güç olan Türkiye, Kremlin ve Beyaz Saray'ı parmağında oynatıyor

Le Monde gazetesinin köşe yazarlarından Alain Frachon, Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği destekle ilgili olarak, “Bölgesel bir güç olan Türkiye, Kremlin ve Beyaz Saray’la alay ediyor” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Aksam.com.tr’nin Le Monde’den aktardığı habere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova ve Washington yönetimlerinden korkmadığı ve uluslararası arenada dünya devlerine meydan okuduğu vurgulandı.

“AMERİKA’NIN LİDERLİĞİ, RUSYA’NIN AĞIRLIĞI NEREDE?”

Türkiye’nin NATO müttefiklerine haber vermeksizin Karabağ krizinde öne çıktığını ve çatışmaların Rusya’nın etki alanı olan eski Sovyet devletleri arasında yaşandığını hatırlatan Alain Frachon, “Amerika’nın liderliği nerede? Rusya’nın etki alanındaki bir bölgede ve Türkiye’nin Azerbaycan’ı desteklediği bir ortamda Rusya’nın ağırlığı nerede?” diye sordu.

“TÜRKİYE, RUSYA VE ABD İLE ALAY EDİYOR”

Fransız gazeteci Frachon, satırlarına şu sözlerle devam etti:

“Bölgesel bir güç olan Erdoğan’ın Türkiye’si, Kremlin ve Beyaz Saray’ı alay edercesine parmağında oynatıyor. Moskova yönetimi ne yapacağını bilemez bir şekilde tereddütlü hareket ediyor. Yaşananları izlemekle yetinen Rusya, yalnızca ateşkes çağrısı yapıyor.”