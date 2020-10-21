Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve işgalci Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ie işgalci Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile "Dağlık Karabağ" konusunu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve işgalci Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile son günlerdeki telefon görüşmelerine binaen 20 ve 21 Ekim’de Lavrov’un, Mnatsakanyan ve Bayramov ile Moskova’da ayrı ayrı görüşmeler yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmelerde, Dağlık Karabağ’da daha önce varılan ateşkes anlaşmalarının uygulanması ve sürdürülebilir çözüm için koşulların oluşturulmasıyla ilgili acil konular müzakere edildi." ifadelerine yer verildi.