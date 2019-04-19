'Land Rover' davası uluslararası boyuta taşındı

Satın aldığı aracının arızalı çıkmasının ardından İngiliz otomobil firması Land Rover'a açtığı davayı kazanan iş insanı Engin Yakut, şikayetini Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, AB Komisyonu, AB Parlamentosu ve AB Rekabet Kurumu'na taşıdı.

Uluslararası Diplomatlar Birliği'nden (DMW) yapılan açıklamaya göre, Land Rover'a karşı verdiği 7 yıllık hukuk mücadelesini kazanmasının ardından basın toplantısı düzenlenen Engin Yakut, adli sürece başvurmasının ardından Türkiye'de aynı motor arızalarının binlerce araçta da görüldüğünü anlattı.

Sadece 2013 modeli değil, diğer yıllardaki modellerde de seri hata olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Yakut, şöyle devam etti:

"Avrupa'da da 8 bin 600 civarında benzer motor ve şanzıman arızalı araç var. Avrupa Adalet Divanı da konuyla ilgili inceleme başlattı. Land Rover Company bu seri arızaları kabul etmediği müddetçe maalesef çok büyük manevi zararlar görür. CEO, kamuoyuna açıklama yapmalı ve Range Rover Vogue SUV'lar geri çağrılmalı. Biz bu davayı dünyadaki bütün tüketicileri temsilen açtık. Motor arızalı araçların trafikte olmaları bütün insanlar için tehlike oluşturmaktadır. Bu durum, bir insan hakkı ve tüketici hakkı ihlalidir. Avrupalı cesaretli savcılar da soruşturma başlatmalı."

"SORUŞTURMA AÇILMASINI İSTİYORUZ"

Cambridge Üniversitesi'nden bir Türk akademisyenin İngiltere Başbakanı ve İngiliz Kraliçesine gönderilmek üzere konuyla ilgili bir mektup hazırladığını anlatan Yakut, Kraliçe'den bu konuda hassasiyet göstermesini, soruşturma başlatılmasını isteyeceklerini kaydetti.

Yakut, şikayetlerini AB Adalet Divanı, AB Komisyonu, AB Parlamentosu ve AB Rekabet Kurumu'na taşıdıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Şirket bu arızaları kabul etmediği sürece Avrupa Adalet Divanı olsun Avrupa Tüketiciler Birliği olsun bunlar tarafından soruşturmalar başlayacak. Şirketin savunması alınacak ve Range Rover motorlarındaki seri arızalar tespit edilecek. AB, Land Rover'a ceza verebilir.

Toplatma davası da açtık. Gümrüklerden sorumlu bakanlığımızdan inceleme başlatmasını bekliyoruz. Vergi ve gümrük kaçakçılığıyla ilgili de Türkiye distribütörü hakkında savcılığımızın soruşturma başlatması için suç duyurusunda bulunacağız. Bu davayı kazandığımız takdirde Avrupa'daki bütün Range Rover Vogue SUV'ları toplatma hakkını elde edeceğiz."

ULUSLARARASI DİPLOMATLAR BİRLİĞİ'NDEN DESTEK

Uluslararası boyuta taşınan davaya destek verdiklerini açıklayan DMW Onursal Başkanı Günther Meinel, davanın Avrupalı tüketiciler için örnek olduğunu belirterek, bir Türk vatandaşının çıkıp dev bir otomobil firmasına karşı dava kazanmasının büyük başarı olduğunu kaydetti.

Meinel, AB Adalet Divanı, AB Komisyonu ve AB Parlamentosuna taşınan davayı AB Rekabet Kurumu nezdinde de destekleyeceklerini anlattı.

DAVA HAKKINDA

İş insanı ve avukat Engin Yakut, İstanbul'daki bir galeriden, 2013'te 170 bin avro karşılığında 34 PHJ 41 plakalı Range Rover Vogue model otomobil satın aldı. Henüz 450 kilometrede olan otomobilinin motor kısmının arızalanması üzerine distribütör firmaya başvuran Yakut'a, araçta üretim kaynaklı hata olduğu bildirildi.

Firma, otomobil galeriden alındığı için arızayla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını belirtirken, Yakut da olayla ilgili Land Rover Şirketi'ne 3 kez uluslararası tebligat yaparak, otomobilinin yenisiyle değiştirilmesini istedi. Şirketin yanıt vermemesi üzerine Yakut, önce delil tespit davası açarak, Türkiye distribütöründe mahkeme bilirkişileriyle keşif yaptırdı ve araç motorunun fabrika hatalı üretildiğini tespit etti.

Yakut, avukatı aracılığıyla İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi'nde "araçları toplatma ve geri çağırma" davası açtı. 7 yıl süren davayı şubatta karara bağlayan mahkeme, Range Rover Vogue SUV araç motorunun fabrika hatalı üretildiğine karar verdi.

(AA)