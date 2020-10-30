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30 Ekim 2020 Cuma 01:22 | Son Güncelleme:

'Laiklik İslam'a hakaret etme bahanesi değil'

'Laiklik İslam'a hakaret etme bahanesi değil'

AP'nin Fransız milletvekili Manon Aubry, Macron'un İslam karşıtı tutumunu eleştirdi: “Laiklik, sabah, öğlen, akşam Müslümanlara nefretini kusmak için bahane değil.”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam karşıtı uygulamalarına AP’nin Fransız vekili Manon Aubry’dan da tepki geldi: “Irkçıların ön yargıları hiç bu kadar meşrulaştırılmamıştı. Laiklik, sabah, öğlen, akşam Müslümanlara nefretini kusmak için bir bahane değil.”

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