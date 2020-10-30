'Laiklik İslam'a hakaret etme bahanesi değil'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam karşıtı uygulamalarına AP’nin Fransız vekili Manon Aubry’dan da tepki geldi: “Irkçıların ön yargıları hiç bu kadar meşrulaştırılmamıştı. Laiklik, sabah, öğlen, akşam Müslümanlara nefretini kusmak için bir bahane değil.”