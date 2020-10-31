  • $8,3465
  • 9,6728
  • 504.287
  • 1112.37
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • La Fayette hep radar başında... Paris-Atina'nın 'korku takibi' sürüyor
31 Ekim 2020 Cumartesi 00:22 | Son Güncelleme:

La Fayette hep radar başında... Paris-Atina'nın 'korku takibi' sürüyor

La Fayette hep radar başında... Paris-Atina'nın 'korku takibi' sürüyor

Fransız firkateyni La Fayette üç aydır Doğu Akdeniz'de karasuları gözlem altında tutmaya devam ediyor.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim karşılıklı NAVTEX iptalleriyle azalır ve sorunun çözümü için müzakere sürecine girilirken Fransız firkateyni La Fayette üç aydır Doğu Akdeniz’de karasuları gözlem altında tutmaya devam ediyor. Doğu Akdeniz sorununda uluslararası hukuk kurallarını görmezden gelen Fransa, Yunanistan’ın yanında tavır alarak gerginliğin büyümesine çanak tutmuş, La Fayette firkateynini de gözü kapalı şekilde Yunanistan’ın emrine vermişti. Fırkayetyndeki personelin radar üzerinden sürekli Türkiye’nin Oruç Reis ve Barbaros gemilerini izledikleri ortaya çıktı. Yunanistan’ın 29 Ekim’i, Türkiye’nin ise 28 Ekim’i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX’leri karşılıklı olarak iptal etmişti. 

<h3><u>GÜNDEM</u></h3><h3>İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem</h3><p>İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ</p><p>İz

30 Ekim 2020 Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tekneyle gidilen kayalığa artı yürüyerek gidiliyor

2021 kazak modellerinde süveter ön planda

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.