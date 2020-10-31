La Fayette hep radar başında... Paris-Atina'nın 'korku takibi' sürüyor

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim karşılıklı NAVTEX iptalleriyle azalır ve sorunun çözümü için müzakere sürecine girilirken Fransız firkateyni La Fayette üç aydır Doğu Akdeniz’de karasuları gözlem altında tutmaya devam ediyor. Doğu Akdeniz sorununda uluslararası hukuk kurallarını görmezden gelen Fransa, Yunanistan’ın yanında tavır alarak gerginliğin büyümesine çanak tutmuş, La Fayette firkateynini de gözü kapalı şekilde Yunanistan’ın emrine vermişti. Fırkayetyndeki personelin radar üzerinden sürekli Türkiye’nin Oruç Reis ve Barbaros gemilerini izledikleri ortaya çıktı. Yunanistan’ın 29 Ekim’i, Türkiye’nin ise 28 Ekim’i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX’leri karşılıklı olarak iptal etmişti.