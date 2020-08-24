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  3. Kuzey Kore'yle ilgili dünya gündemine oturan iddia: Kim Jong-un komaya girdi
24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:23 | Son Güncelleme:

Kuzey Kore'yle ilgili dünya gündemine oturan iddia: Kim Jong-un komaya girdi

Kuzey Kore'yle ilgili dünya gündemine oturan iddia: Kim Jong-un komaya girdi

Sağlık sorunlarıyla daha önce gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komaya girdiği iddia edildi. Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken ülkenin yönetimine ise kız kardeşi Kim Yo Jong geçtiği öne sürüldü.

Güney Kore eski devlet başkanlarından Kim Dae-jung'un danışmanlığını yapan Chang Song-min, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komaya girdiğini açıkladı.

"HENÜZ HAYATTA"

Chang Song-min, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumunun çok kötü olduğunu öne sürdü.

Güney Kore medyasına konuşan eski danışman, "Onun komada olduğunu tahmin ediyorum, fakat henüz hayatta. Kendisi bu yıl çok az kamuoyunun karşısına çıktı. Bunun sebebi de sağlık durumu" dedi.

DE FACTO İKİNCİ LİDER OLDU

Kim Jong-un'un son dönemde siyaset sahnesinde yükselen kız kardeşi Kim Yo Jong'un ülke yönetimine dahil olduğunu söyleyen Chang Song-min, "Ülkenin yönetimini kardeşi üstlendi. Fakat henüz net bir geçiş süreci yaşanmadı. 33 yaşındaki kardeşi ülkeyi de facto ikinci lider olarak yönetiyor" ifadesini kullandı.

KALP AMELİYATI GEÇİRDİĞİ İDDİASI VAR

Nisan ayında kalbini tutarak yere yığıldığı iddiası ortaya atılan Kim Jong-un'un bir kalp ameliyatı geçirdiği öne sürülmüş ve Kuzey Kore liderinin uzun süre yoğun bakımda kaldığı açıklanmıştı. O dönemde Kim Jong-un'un yaşamını yitirdiği de öne sürülmüştü.

DE FACTO NE DEMEK?

De facto veya de fakto, "gerçekte", "uygulamada", "fiilen", "fiilî" ya da "pratikte" anlamında kullanılan Latince deyiş.

"Kanuna göre" veya "hukukî olarak" anlamına gelen "de jure" ile karşıt olarak sıkça kullanılır.

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