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  3. Kuzey Kore'den tehlikeli hamle! 'Tanımlanamayan füze'

Kuzey Kore'den tehlikeli hamle! 'Tanımlanamayan füze'

Kuzey Kore'den tehlikeli hamle! 'Tanımlanamayan füze'

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, geçtiğimiz saatlerde Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne doğru hareket eden iki 'tanımlanamayan' füze tespit ettiğini açıkladı.

Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin sahil kenti Hamhung'dan Japon Denizi'ne iki füze ateşlendiğini duyurdu. Habere göre Güney Kore Genelkurmayı, "Askeri istihbarat durumu takip ederken Kore Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, teyakkuz halini sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

Katı yakıtlı roket motoru üretim sahasına ev sahipliği yapan Hamhung kenti, önceki birkaç füze denemesinin gerçekleşitirildiği bölgenin yaklaşık 30 mil kuzeyinde yer alıyor. Güney Kore Genelkurmayı, geçen ayın sonunda Kuzey Kore'nin 'tanımlanamayan birden fazla füze' ateşlediğini bildirerek, füzelerin Kuzey Kore'nin doğusundaki Güney Hamgyong bölgesinden ateşlendiğini açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili ise geçen hafta, Güney Kore ile düzenlenecek ortak tatbikatlara ilişkin, "Haberdar olduğumuz ya da tasarladığımız planlarda herhangi bir düzenleme veya değişiklik yok" demişti.

SPUTNIK

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