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  3. Kuzey Kore'den korona itirafı: Kaçmaya çalışanları idam ettik
28 Mayıs 2020 Perşembe 16:47 | Son Güncelleme:

Kuzey Kore'den korona itirafı: Kaçmaya çalışanları idam ettik

Kuzey Kore'den korona itirafı: Kaçmaya çalışanları idam ettik

Kuzey Kore, Mayıs ayı başında genç bir çifti koronavirüs (Covid-19) karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini açıkladı.

Uluslararası yayın kuruluşu Radio Free Asia'da (RFA) yer alan habere göre, ülkedeki kaynaklar, Kuzey Kore yetkililerinin bu ayın başlarında bir erkek ve eşini ulusal koronavirüs karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini bildirdi. 

"İDAMDAN REŞİT OLMADIĞI İÇİN KURTULDU"

Çin'e yakın Ryanggang bölgesinden olan çift, Ocak ayından bu yana kapalı olan sınırdan kadının genç yeğeniyle birlikte kaçmaya çalışırken yakalandı. Çift, hiçbir duruşma yapılmadan infaz ekibi tarafından idam edilirken, kadının yeğeni ise reşit olmadığı için idamdan kurtulduğu ifade edildi.


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