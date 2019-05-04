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  3. Kuzey Kore'den füze alarmı! Peş peşe ateşlediler

Kuzey Kore'den füze alarmı! Peş peşe ateşlediler

Kuzey Kore'den füze alarmı! Peş peşe ateşlediler

Kuzey Kore’nin Kore Yarımadası’nın doğu açıklarına kısa menzilli füzeler ateşlediği bildirildi.

Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap'ın, Genelkurmay Başkanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, Kuzey Kore ordusu, doğudaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Kore Körfezi taraflarına doğru ateşledi.

Ateşlemenin yerel saatle sabah 09.06'da gerçekleştiğini bildiren yetkililer, füzelerin teknik detaylarını henüz tespit edemediklerini aktardı.

(AA)

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