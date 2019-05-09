Kuzey Kore yine füze atışı yaptı
Kuzey Kore'nin, başkent Pyongyang'ın batısındaki bir bölgeden doğu istikametine füze atışı yaptığı bildirildi.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin "bugün yerel saatle 16.30'da Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine füzeler fırlattığı" belirtildi.
Açıklamada, füzelerin mahiyetinin tespit edilemediği ifade edildi. Pyongyang yönetimi, 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti.
Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansında yer alan haberde, Wonsan kentinde yapılan "saldırı tatbikatı"nı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yerinde izlediği kaydedilmişti.
(AA)