Kuzey Kore 'provokatif' demişti: ABD ve Güney Kore'den 'tatbikat' kararı

Yonhap'ın haberine göre, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Güney Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı için bulundukları Tayland'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Esper, bu ay sonunda yapılması planlanan Ortak Uçuş Tatbikatı'nı erteleme kararı aldıklarını paylaşarak "Bu kararı, diplomasi ve barışın gelişmesine olanak veren bir ortama katkı sağlaması için bir iyi niyet jesti olarak aldık. Pyongyang'ı da aynı şekilde iyi niyet göstererek koşulsuz ve tereddütsüz müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Kore Savunma Bakanı Jeong da Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için en iyi yolun diplomasi olduğunu kaydetti.

Kuzey Kore ortak tatbikat kararı ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerce açıklama yapmış ve kararı 'provokatif bir adım' olarak yorumlamıştı.

KORE YARIMADASI'NIN NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINMASI İÇİN TRUMP-KİM ZİRVELERİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen Trump ve Kim nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

PYONGYANG-WASHİNGTON NÜKLEER GÖRÜŞMELERİ İLK GÜNÜNDE KESİLMİŞTİ

Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim'de İsveç'te yapılan görüşmeler ilk gününde kesilmiş, Pyongyang yönetimi, ABD tarafının düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe, Kuzey Kore'nin "bu bıkkınlık veren müzakereleri" sürdürme niyeti olmadığı açıklamasını yapmıştı.

Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim Myong-gil, müzakere sürecinin yeniden başlamasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu belirterek Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti.

AA