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01 Aralık 2020 Salı 11:29 | Son Güncelleme:

Kuzey Kore lideri Kim'e koronavirüs aşısı yapıldı

Kuzey Kore lideri Kim'e koronavirüs aşısı yapıldı
AA

Kuzey Kore lideri Kim'e Çin'de geliştirilen bir Kovid-19 aşısının yapıldığı iddiası ortaya atıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Çin'de geliştirilen bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdığı iddia edildi.

AA'nın haberine göre, merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Ulusal Çıkar Merkezi araştırmacılarından Harry Kazianis, "19fourtyfive" internet sitesinde yayımlanan haberde, "Kuzey Kore lideri Kim, aile bireyleri ve yakınındaki üst düzey yetkililerin" Çin'den getirilen bir aşı adayıyla Kovid-19'a karşı aşılandığını ileri sürdü.

Kazianis, Japon istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Çin hükümetinin desteğiyle ülkeye getirilen aşıların geçen 2-3 haftalık zaman diliminde uygulandığının tahmin edildiğini aktardı.

Haberde, istihbarat kaynaklarının Kim Jong Un ve diğerlerine Çin'de geliştirilen hangi aşının uygulandığı bilgisini vermekten kaçındığı belirtildi.

Çin'de geliştirilen 4 aşı adayı halen klinik denemelerin nihai safhası 3'üncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor. Bu aşılardan herhangi biri henüz tescil edilmezken, 2 aşı adayı acil kullanımlar için onay aldı.

Salgın nedeniyle ocak ayından bu yana kendisini dünyaya kapatan Kuzey Kore'de resmi makamlar, henüz doğrulanmış bir Kovid-19 vakası bulunmadığını öne sürüyor.

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