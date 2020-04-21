'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

ABD yetkilileri Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un geçtiğimiz hafta geçirdiği kardiyovasküler operasyonun ardından durumunun kritik olduğunu bildirdi.

İsimlerinin gizli kalmasını isteyen yetkililer Trump yönetiminin Kim'in şu anki durumu hakkında net bir bilgileri olmadığını söyledi.

Beyaz Saray yetkililerinden biri Kim'in geçen hafta ameliyat olduğunu ve durumunun daha da kötüleştiğini belirtti.

CNN ise bir ABD yetkilisinin bilgisine dayanarak Kim'in hayati riskinin bulunduğunu bildirdi. Beyaz Saray konuya ilişkin yorum yapmadı.

Kuzey Kore’nin devlet medyası 11 Nisan’da Kim’in Politbüro toplantısına katıldığını, ertesi gün ise askeriyeyi denetlediğini bildirdi, ancak bu ziyaretlerin tarihini açıklamadı.