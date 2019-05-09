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Kuzey Kore iki kısa menzilli füze atışı yaptı

Kuzey Kore iki kısa menzilli füze atışı yaptı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin iki kısa menzilli füze atışı denemesi yaptığını açıkladı.

Kuzey Kore 5 gün sonra ikinci kez kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin yerel saatle 16.29 ve 16.49’da Kusong şehrinin kuzeybatısından doğu istikametine iki kısa menzilli füze atışı yaptığı belirtildi. 

Kore Savunma ve Güvenlik Forumu'nda üst düzey araştırmacı olarak görev yapan Yang Uk, füzelerin 420 kilometre ve 270 kilometre mesafe kat ettiği ve füzelerin denize düşmeden önce 50 kilometre yükseğe ulaştığını belirtti. 
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bir önceki açıklamada, Kuzey Kore’nin kuzeybatı yönünden doğu istikametine tanımlanamayan bir atış yaptığı ifade edilmişti. 

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Kuzey Kore, askeri tatbikat kapsamında Doğu Denizi’ne (Japon Denizi) taktik güdümlü kısa menzilli füze ateşlendiğini duyurmuştu.

İHA

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