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  3. Kuzey Kore, Güney'i tehdit etmişti: Binayı havaya uçurdular
16 Haziran 2020 Salı 10:20 | Son Güncelleme:

Kuzey Kore, Güney'i tehdit etmişti: Binayı havaya uçurdular

Kuzey Kore, Güney'i tehdit etmişti: Binayı havaya uçurdular

Son Dakika Haberleri.. Kuzey Kore, kendi sınırları içerisinde bulunan Güney Kore'yle ortak çalışma ofisini havaya uçurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, geçtiğimiz günlerde bunun yakında olacağının sinyalini vererek Güney'i tehdit etmişti.

Kuzey Kore’nin, Güney Kore’yle sınır kenti olan Kaesong’da bulunan Koreler arası ortak çalışma ofisini havaya uçurduğu öne sürüldü.

Aksam.com.tr’nin Yonhap’tan aktardığı habere göre, iki ülke sınırındaki Kaesong kentinden gelen patlama seslerinin ardından yoğun bir kara duman yükseldi.

Kuzey Kore liderli Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, “Güney Kore’nin kısa bir süre içerisinde Kuzey-Güney ortak çalışma ofisinin enkazını içeren trajik bir görüntüyle karşı karşıya kalacağını” söylemişti.

Güney Kore’de bulunan “Özgür Kuzey Kore Savaşçıları” ve “Keunsaem” grupları, Güney’den Kuzey’e balonlarla propaganda broşürleri göndermişti. Kuzey Kore bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendirerek “Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini” duyurmuştu.

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