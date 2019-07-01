Kuzey Kore devlet televizyonu, Trump'ın ziyareti için 'Muhteşem bir olay' dedi

Kuzey Kore devlet televizyonu (KCNA) Trump'ın talebiyle gerçekleşen bu olayı "muhteşem ve tarihi bir an" olarak tanımladı. Görüşmeye çok uzun yer ayıran KCNA, liderlerin gelecekte çok yakın temas halinde kalma ve Kore yarımadasını nükleerden arındırmak üzere yapıcı diyaloğu ilerletme sözü verdiklerini duyurdu. Kuzey Kore'de halkın haber alabileceği kaynaklar çok sınırlı ve medya onyıllardır ABD'yi en büyük düşman olarak gösteriyordu. Yarımadayı ikiye ayıran silahsızlandırılmış bölgede gazetecilere konuşan Trump 'tarihi bir an' olarak tanımladığı geçişi için 'iki Kore arasındaki sınırı geçmiş olmaktan gurur duyduğunu' söyledi.

Trump "Bu büyük bir onur. Büyük ilerleme sağlandı... Özellikle güzel bir dostluk oldu. Dünya için güzey bir gün" dedi. Kim de, görüşmenin 'Trump ile aralarındaki mükemmel ilişkinin bir işareti' olduğunu ifade etti. Trump'ın yorumlarına gülümseyerek yanıt veren Kim "Bunun, talihsiz geçmişi arkada bırakıp yeni bir geleceğe bakmak için niyet ifadesi olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Sınırdaki tokalaşmadan sonra ikiliye Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de katıldı. İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin editörü Julian Borger görüşmeyle ilgili olarak "Bunun özellikle Kim rejimi için sembolik önemi var. Ülkesinin normalleştiğinin ve dünyada diğer büyük güçlerle beraber bir konuma sahip olduğunun işareti" yorumunu yaptı.

JİMMY CARTER GÖREVİ BIRAKTIKTAN SONRA GİTMİŞTİ

Eski ABD Başkanı Bill Clinton da Beyaz Saray'daki görevinin son aylarında Kuzey Kore'ye geçmeyi planlamış ama 2000 yılında George W. Bush'un seçimleri kazandığının netleşmesiyle vazgeçmişti. ABD'nin eski başkanlarından Jimmy Carter da Beyaz Saray'daki görevi sona erdikten sonra diplomatik temaslar için Kim'in babası Kim Il-sung'u 1994 yılında ziyaret etmişti. Bazı yorumcular Donald Trump'ın ziyaretini 'tamamen tiyatro' olarak görürken, bazı yorumcular ise bu ziyaretin yeni bir müzakere sürecinin önünü açabileceğini ifade ediyor.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME

İki liderin, nükleer silahlardan arınmayı masaya yatırdıkları son zirveleri sonuçsuz kalmıştı. Kuzey Kore'nin nükleer programından vazgeçmesi için yürütülen müzakereler geçen sene hızlanmış, Trump ile Kim Singapur'da bir araya gelmişti. İki lider 'Kore Yarımadası'nın nükleerden tamamen arındırılması' konusunda kararlılıklarını dile getirmiş ancak bunun ne anlama geleceği konusunda ayrıntı vermemişti.

İki lider Şubat ayında da Hanoi'de bir araya geldi. Ancak bu görüşmeler de ABD'nin yaptırımları hangi hızda hafifleteceği konusunda uzlaşı sağlanamayınca sonuçsuz kalmıştı. Hanoi'deki görüşmelerden sonra müzakereler dursa da iki lider yazışmaya devam etti. ABD Başkanı Donald Trump, görevindeyken Kuzey Kore'ye geçen ilk ABD başkanı oldu.

(BBC)