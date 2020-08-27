Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar: Akdeniz bizim evimizin içi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Rum yönetimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya ortaklığıyla gerçekleşecek deniz ve hava tatbikatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatar, Kıbrıs ile Türkiye arasındaki uzaklığın 40 mil olduğunu ve Ada’dan Türkiye’nin dağlarının gözüktüğünü belirterek “KKTC ile Türkiye arasındaki deniz göldür, Akdeniz, Türk gölüdür. Türkiye bu kadar bize yakındır. Akdeniz bizim evimizin içidir, Türkiye’nin burada çok büyük hakları vardır, Kıbrıs Türk halkının da vardır” dedi.

FRANSA’NIN NE HAKKI VAR



Türkiye’nin Akdeniz’de 1800 kilometrelik sınırı var dendiğinde Rum yönetimi ve ona destek çıkan devletlerin çok büyük sıkıntıya girdiğini kaydeden Tatar, “İtalya nerede Fransa nerede? Nasıl buraya geliyorlar ve hak iddia ederek tatbikat yapıyorlar? Yunanistan bile Kıbrıs’tan 400 mil uzakta ancak Türkiye hemen burada, Kıbrıs’ın burnunun dibinde. Dünyanın her yerinde bu hak ve çıkarlar biraz nüfusa, coğrafyaya ve yakınlığa bakar. Bütün bunlara bakıldığında buradaki hakların çoğu bizimdir” diye konuştu.

ABD İLE ORTAK DENİZ EĞİTİMİ



Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz’de ABD ile ortak deniz eğitimi icra edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir” denildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis açıkladı.

İYON DENİZİ’NDE 12 MİL KARARI



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İyon Denizi adalarından Mora Yarımadası’na kadar olan alanda kıta sahanlığını 6 milden 12 mile çıkarmak için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Miçotakis aynı şeyi diğer deniz alanlarında da yapacaklarını söyledi.

YUNANİSTAN VE FRANSA KIŞKIRTIYOR



Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Fransa ve İtalya dün Girit’in güneyinde tatbikat başlatırken, yapılan peş peşe açıklamalar Akdeniz’de suları ısıtıyor. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly üstü örtülü ifadelerle Türkiye’yi eleştirdi. Yunanistan ise tatbikattan fotoğraflar paylaştı.