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  • 'Kuzey Kalkanı' operasyonu planının ilk aşaması... İsrail sığınak inşa etmeye hazırlanıyor!
22 Eylül 2020 Salı 00:46 | Son Güncelleme:

'Kuzey Kalkanı' operasyonu planının ilk aşaması... İsrail sığınak inşa etmeye hazırlanıyor!

'Kuzey Kalkanı' operasyonu planının ilk aşaması... İsrail sığınak inşa etmeye hazırlanıyor!
AA

İsrail, Lübnan-Suriye sınırına korunaklı 600 sığınak inşa etmeye hazırlanıyor.

İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan-Suriye sınırına korunaklı 600 sığınak inşa edilmesini içeren "Kuzey Kalkanı" operasyonu kapsamındaki planın ilk aşamasının uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

AA'nın İsrail Maariv Gazetesi'nden aktardığı habere göre, Savunma Bakanlığı, hükümetin onayının ve gerekli bütçenin onaylanmasının ardından, kuzey sınırındaki "Kuzey Kalkanı" planının ilk aşamasının uygulanmaya başlanmasına karar verdi.

Söz konusu planın ilk aşamasının, Lübnan ve Suriye sınırlarının bir kilometre yakınına kadarki yerleşim birimleri ve beldelere 600 sığınak inşa edilmesini içerdiği aktarıldı.

İsrail, yerleşim yerlerine roket veya füze atılması durumunda vatandaşlarının korunması için güçlendirilmiş sığınaklar inşa ediyor.

Haberde, İsrail'in "Kuzey Kalkanı" planının ilk aşamasının maliyetinin 103 milyon şekel (yaklaşık 30 milyon dolar) olduğu ifade edildi.

İsrail hükümeti, Şubat 2018'de Suriye ve Lübnan sınırlarından 20 kilometre kadar uzağındaki yerleşim birimleri ve beldelerde korunaklı sığınaklar ve alanlar inşa edilmesi için 5 milyar şekel (yaklaşık 1,45 milyar dolar) değerindeki planı onaylamıştı.

İsrail ile temmuz ayında Uluslararası Şam Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırada ölen bir üyesi için intikam vaadinde bulunan Lübnan Hizbullah'ı arasında son iki aydır gerginliğin tırmandığı ifade ediliyor.  

<p>Editör: <a target='_blank' href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Oyunc

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