Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. IKBY Erbil'de İsrail askeri üssü olduğu iddialarını yalanladı

IKBY Erbil'de İsrail askeri üssü olduğu iddialarını yalanladı

IKBY Erbil'de İsrail askeri üssü olduğu iddialarını yalanladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil kentinde İsrail'e ait bir askeri üs bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

IKBY hükümeti, Haşdi Şabi bileşenlerinden Nuceba Hareketi lideri Ekrem el-Kaabi'nin Erbil'de İsrail'in askeri üssü olduğu yönündeki iddiaları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Irak'taki bazı yerel medya organlarında, Erbil'de İsrail'e ait bir askeri üs bulunduğu ve başında da bir kadın general olduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Haberlerin asılsız olduğu ifade edilen açıklamada, bunların sadece siyasi bir propagandadan ibaret olduğu ve kişisel kazanç sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seren Serengil'in darp raporu ortaya çıktı
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ekranlara geri dönüyor
Özge Özpirinçci müjdeyi patlattı
Aleyna Tilki Türkiye'yi terk ediyor
Hande'ye şarkı yazdı, gözlerine bakarak söyledi
<p>Göktürk Göleti Tabiat Parkı, İstanbul Eyüp ilçesi içinde yer almaktadır. 2011 yılında 56 hektarlı

İstanbullular Hayran... ´Göktürk Göleti´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dorian kasırgası "Kategori 4" seviyesine yükseldi

Faydaları saymakla bitmeyen meyveler