Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0944
  • 6,6161
  • 322.823
  • 116829
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kuveyt vatandaşlarını İran'dan tahliye ediyor

Kuveyt vatandaşlarını İran'dan tahliye ediyor

Kuveyt vatandaşlarını İran'dan tahliye ediyor

Kuveyt, vatandaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği İran'dan tahliye etmeye başladı.

Kuveyt resmi haber ajansına göre, Sivil Havacılık Genel Müdürü Abdulaziz el-Fevzan, İran'daki Kuveyt vatandaşlarını tahliye için tahsis edilen 5 uçaktan ilkinin 130 yolcuyla birlikte ülkeye döndüğünü söyledi.

Kuveyt yönetimi, Sağlık Bakanlığının talimatıyla İran'a giden ve bu ülkeden gelen tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Kuveyt Havayolları bugün, İran'ın Meşhed kentinden 700'den fazla kişiyi tahliye etmek için çalışmaların başladığını açıklamıştı.

İran ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 28'e ve ölü sayısının da 5'e yükseldiğini duyurmuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 345'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 362 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 77 bini geçti.

(AA)


Murat ve Aslı'nın aşkı tarih oldu!
Ece Erken'e dava açan Talat Bulut'a büyük şok!
Hadise ve Kaan ilişkisinde kriz mi çıktı?
'Asla poz vermem'
Burcu Esmersoy'dan flaş aşk itirafı!
<p>Mekan çıkışı objektiflere yansıyan Defne Samyeli´ne, ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz ile ilgili so

Defne Samyeli kameramanın ayağını ezdi!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

NASA kutup bölgesindeki değişimi uzaydan görüntüledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları