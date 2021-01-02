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02 Ocak 2021 Cumartesi 22:28 | Son Güncelleme:

Kuveyt, İngiltere'ye uçuş yasağını kaldırdı

Kuveyt, İngiltere'ye uçuş yasağını kaldırdı
AA

Kuveyt, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, bu ülkeyle durdurduğu hava yolu ulaşımını yeniden başlattı.

Kuveyt, İngiltere'yle durdurduğu hava yolu ulaşımını yeniden başlattı.

AA'nın Kuveyt resmi ajansı KUNA'dan aktardığı habere göre, iki ülke arasında 20 Aralık'ta durdurulan hava yolu ulaşımının yeniden açılmasıyla İngiltere'den gelen ilk uçak Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enes es-Salih ve Sağlık Bakanı Basil es-Sabah, hava trafiğinin yeniden başlamasının ardından havalimanındaki düzenlemeler ve sağlık önlemleriyle ilgili incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Sabah, havalimanında yaptığı açıklamada, mutasyona uğrayan virüsle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ülkede yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. Bakan Sabah, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Kuveyt, 20 Aralık'ta İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, bu ülkeden hava yolu ulaşımını durdurma kararı almıştı.

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