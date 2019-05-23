Kuveyt ile Iraklı yetkililer bölgesel meseleleri görüştü

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Kuveyt Emiri Sabah, beraberindeki heyetle birlikte ülkeye resmi ziyarette bulunan Abdulmehdi ile başkentteki Desman Sarayı'nda bir araya geldi.

İkili ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede, Irak'ın güvenlik ve istikrarının desteklenmesi, terörle mücadele alanındaki çalışmaların artırılması ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Öte yandan, Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah el-Halid el-Hamed es-Sabah, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Abdulmehdi, Kuveyt ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Kuveytli yetkililerle, bölgede ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin düşürülmesi konusunu görüşeceğini söylemişti.

(AA)