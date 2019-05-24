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Kuveyt: ABD ile İran arasında müzakereler başladı

Kuveyt: ABD ile İran arasında müzakereler başladı

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carullah, bölgede artan gerginliğin sonra erdirilmesi için ABD ile İran arasında müzakerelerin başladığını belirtti.

Carullah, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Taraflar arasında (Washington ile Tahran) müzakereler başladı. İrtibat ve hareketlilik var." ifadelerini kullandı. 

Bu kapsamda son gelişme olarak Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin İran'da bir dizi temaslarda bulunduğuna işaret eden Carullah, bölgede akıl ve hikmetin galip geleceğine inandıklarını ifade etti. 

Bölgenin çatışmalardan arınacağını ve istikrarın hâkim geleceğini söyleyen Kuveytli yetkili, bu konudaki iyimserliğinin sebebini İran ve ABD'li tarafların savaşa meyilleri olmadığını gösteren açıklamaları olarak gösterdi.

Carullah, "Bölgenin güvenliğini tehdit eden tehlikelerin kontrol altına alınması için iyimser bir tablo ve umut var." dedi. 

(AA)

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