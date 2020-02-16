Küstah Bakan! Alman basınına Türkiye'yi şikayet etti

56'ıncı Münih Güvenlik Konferansı’nın son gününde Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Münih Güvenlik Konferansı’nda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulundu.

BAE ve Mısır'la birlikte Libya'da gayrimeşru milis lideri Hafter'i silah ve paralı askerlerle desteklediklerini görmeden gelen Prens Faysal bin Ferhan Türkiye'nin Libya'ya 'dış müdahale'de bulunduğunu öne sürdü.

Konferans çerçevesinde Alman haber ajansı dpa’ya açıklamalarda bulunan Bin Ferhan daha önce birçok kez yalanlanan 'Suriye'den bölgeye birlik gönderildiği' iddiasını da dile getirdi.

Bin Ferhan, Libya’da gelecekte bir uluslararası barış misyonunun görev yapabileceğini ama henüz bu tür bir misyon için doğru zaman olmadığını savundu.