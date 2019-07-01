Kuşlara çarptı bombaları bıraktı

Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait ‘SEPECAT Jaguar’ tipi savaş uçağı, eğitim uçuşu için kalkış yaptıktan hemen sonra kuş sürüsüne çarptı. ?Olay, Ludhiana kentinin güneydoğusundaki Ambala’da bulunan Hindistan Hava Kuvvetleri’ne (IAF) ait bir üste meydana geldi. Bir motoru duran uçağın pilotu, ek yakıt deposu ve yüklenen bombaları piste bırakmak zorunda kaldı. Pistte meydana gelen patlama anı ise kameralara yansıdı. Uçağın acil iniş yaptığı ve pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. IAF tarafından yapılan açıklamada, “Pilotun eylemi, kapsamlı eğitimden kaynaklanan yüksek IAF profesyonel standartlarının göstergesidir. Pilotun bu profesyonelliği ve hızlı düşünmesi, bir savaş aracının kurtarılmasını sağlamış ve aynı zamanda bölgedeki birçok sivilin de zarar görmesini engellemiştir” dedi.