Kurultaya sürpriz ziyaret! Trump resmen aday

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde 4 gün sürecek Cumhuriyetçi Parti Kurultayı, Kovid-19 salgını nedeniyle “az sayıda katılımla” Kuzey Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentinde başladı. Kurultayın ilk gününde yapılan oylamada Başkan Trump, partisinin başkan adayı seçildi. Ayrıca resmi ziyaret için Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Trump, “sürpriz” bir ziyaretle kurultayın yapıldığı salona geldi. Trump’ın resmi adaylık kabul konuşmasını perşembe günü Beyaz Saray’dan yapması bekleniyor. Öte yandan mevcut ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de ikinci kez bu göreve aday gösterildi.

YENİDEN BÜYÜK AMERİKA



Pence, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, “ABD’yi yeniden büyük yapacağız” dedi. Joe Biden, geçen hafta sanal ortamda düzenlenen Demokrat Parti Kongresi’nin ikinci günü 18 Ağustos’ta resmi olarak partinin başkan adayı gösterilmişti.

ERDOĞAN’A MİNNETTARIZ



Trump, Cumhuriyetçi Parti Kurultayı’nın ilk gününde yayımlanması için, Beyaz Saray’da, daha önce farklı ülkelerde tutuklu olan 6 vatandaş ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Trump’ın misafirleri arasında, İzmir’de “örgüte yardım” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson da vardı. Trump, “Şunu söylemeliyim ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyiydi. Erdoğan ile birkaç konuşma yaptıktan sonra onunla anlaştık. Bunun için minnettarız ve Türk halkına da minnettarız” diye konuştu. Brunson ise bunun üzerine, “Türk halkını seviyoruz” ifadesini kullandı.