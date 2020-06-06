Küresel Aşı Zirvesi'nde 7.8 milyar euro toplandı

İngiltere 2 milyar 8 milyon dolar, Almanya ve Fransa 600’er milyon euro, AB de 300 milyon euroluk yardım taahhüt etti. Kanada 600 milyon dolar ve Japonya 300 milyon dolarlık kaynak sözü verdi. Küresel Aşı Zirvesi’ne görüntülü olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şimdiye kadar 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduklarını belirterek, Türkiye’nin malzeme yardımları ve aşı çalışmaları için şimdiye kadar toplam 75 milyon euroluk harcama yaptığını söyledi.

