06 Haziran 2020 Cumartesi 03:55 | Son Güncelleme:
İngiltere 2 milyar 8 milyon dolar, Almanya ve Fransa 600’er milyon euro, AB de 300 milyon euroluk yardım taahhüt etti. Kanada 600 milyon dolar ve Japonya 300 milyon dolarlık kaynak sözü verdi. Küresel Aşı Zirvesi’ne görüntülü olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şimdiye kadar 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduklarını belirterek, Türkiye’nin malzeme yardımları ve aşı çalışmaları için şimdiye kadar toplam 75 milyon euroluk harcama yaptığını söyledi.
Küresel Aşı Zirvesi'nde 7.8 milyar euro toplandı
İngiltere'nin ev sahipliğinde 50'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Küresel Aşı Zirvesi'nde aşı programları için 7 milyar 800 milyon euroluk kaynak taahhüdünde bulunuldu.
İngiltere 2 milyar 8 milyon dolar, Almanya ve Fransa 600’er milyon euro, AB de 300 milyon euroluk yardım taahhüt etti. Kanada 600 milyon dolar ve Japonya 300 milyon dolarlık kaynak sözü verdi. Küresel Aşı Zirvesi’ne görüntülü olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şimdiye kadar 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduklarını belirterek, Türkiye’nin malzeme yardımları ve aşı çalışmaları için şimdiye kadar toplam 75 milyon euroluk harcama yaptığını söyledi.