Kundaktaki bebeğini öldürdü, suçu diğer çocuğuna attı

TM Dijital Haber Merkezi

ABD’nin Minneapolis kentinde yaşayan 33 yaşındaki Michael Anthony Herkal isimli bir kişi, henüz 13 günlük bebeğini sertçe sarsarak kafasına vurdu. Beyin kanaması geçiren bebek, hayatını kaybetti.

The Sun’da yer alan habere göre, alkol ve uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen baba, suçu diğer çocuğunun üzerine atmaya çalıştı. Anthony Herkal, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından 24 yıl hapse mahkûm edildi.

33 yaşındaki adamın ambulansı aramadan önce 80 dakika boyunca Google’da “Biri bebeği yere attı”, “Bebeğin poposu neden morarır?” ve “Bebek neden nefes almakta zorlanır?” gibi aramalar yaptığı öğrenildi.

The Twin Cities Pioneer Press’te yer alan bilgiye göre ise, Herkal’ın aile içi şiddet konusunda sabıkalı bir geçmişi bulunuyor. 2016 ve 2017 yıllarında uzaklaştırma cezası alan Herkal’ın, uyguladığı şiddetten dolayı 4 ay hapis yattığı bilgisi aktarıldı.