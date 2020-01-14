Küle dönen ormanda çiçek açtı

Avustralya’nın, tarihinin en kötü yangınlarından biriyle mücadelesi devam ediyor. Eylül ayından bu yana en az yarım bir milyara yakın hayvan can verirken, milyonlarca hektarlık alanda bitki örtüsü yok oldu. Ancak, kül olan bazı yerlerde bitkilerin yeniden çıkmaya, yaşamın geri dönmeye başladığı görüldü.

‘YENİLENMENİN İŞARETİ’

Avustralyalı fotoğrafçı Murray Lowe, “Bu, aradığımız, görmek istediğimiz yenilenmenin işareti. Avustralya’nın ünlü ormanlarının yeniden doğuşuna tanık oluyoruz” dedi. Ancak Yangın ekolojisi uzmanı Dr. Kimberley Simpson, normal şartlar altında yangınların pek görülmediği yağmur ormanları gibi alanlarda böyle bir evrimin yaşanmadığını ve bu nedenle de buradaki bitkilerin hayata dönmesinin bu kadar hızlı olmasının beklenmediğini belirtti. Öte yandan Yeni Güney Galler eyaletinde hava sıcaklığının düşmesiyle aylardır devam eden yangınların bir kısmının kontrol altına alınmaya başlandığı açıklandı. Serinleyen havanın gelecek hafta da devam etmesi bekleniyor.

FİLLER DE YÜRÜDÜ

Tayland’da filler ve öğrenciler, Avustralya’da ölen milyonlarca hayvan için yürüyüş gösterisi düzenledi. Öğrenciler “Dua edin” yazılı pankartlar taşıdı.

(AA-İHA)