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29 Kasım 2020 Pazar 09:35 | Son Güncelleme:

Kudüs'ten Netanyahu'ya istifa çağrısı

Kudüs'ten Netanyahu'ya istifa çağrısı
AA

Kudüs'te bir grup gösterici protesto gösterisi düzenleyerek, görevini hakkıyla yerine getiremediği gerekçesiyle Netanyahu'ya istifa çağrısında bulundu.

Kudüslü bir grup, Netanyahu karşıtı protesto gösterileri düzenledi. Göstericiler Başbakan Netanyahu'ya istifa çağrısında bulunurken, İsrail polisinden müdahale gecikmedi.
AA'da yer alan habere göre, Batı Kudüs’teki İsrail Başbakanlığı konutu önünde toplanan çok sayıda gösterici, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası talebiyle gösteri düzenledi. 

İsrail polisi, gösteriye müdahale etti.

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