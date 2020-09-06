Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kudüs'teki İslami kurumlar: Mescid-i Aksan'ın, dini statüsünü değiştirmeye çalışıyorlar
06 Eylül 2020 Pazar 19:36 | Son Güncelleme:

Kudüs'teki İslami kurumlar: Mescid-i Aksan'ın, dini statüsünü değiştirmeye çalışıyorlar

Kudüs'teki İslami kurumlar: Mescid-i Aksan'ın, dini statüsünü değiştirmeye çalışıyorlar
AA

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan İslami kurumlar, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın tarihi, dini ve hukuki statüsünü güç kullanarak değiştirmeye çalıştığını belirtti.

Vakıflar ve Kutsal Mekanlar Konseyi, İslami Yüksek Komite, Fetva İdaresi ile Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek bir duvarına hoparlör yerleştirmesine tepki gösterildi.

AA'nın aktardığı habere göre, İsrail polisinin, Vakıflar İdaresi'nin itirazına rağmen El-Esbat Kapısı tarafındaki minarenin girişine merdiven dayayıp Şer'iyye Medresesi'nin çatısına çıkarak Mescid-i Aksa'nın saygınlığını hafife aldığı belirtilen açıklamada, "İsrail polisinin bugün yaptıkları, Mescid-i Aksa'ya dönük gizli planları açığa vuruyor. İsrail, Mescid-i Aksa'nın, tarihi, dini ve hukuki statüsünü güç kullanarak değiştirmeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Mescid-i Aksa'nın, Vakıflar İdaresi ve çalışanlarının, İsrail polisi tarafından kimsenin tahammül edemeyeceği büyük bir saldırıya maruz kaldığına değinilen açıklamada, tüm bu planların Kudüs halkının ve Mescid-i Aksa'daki murabıtların (gönüllü Müslüman bekçilerin) direnişiyle başarısızlığa uğrayacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a, İsrail'in güç kullanarak gerçekleştirdiği ihlallere son vermesi için acilen müdahale etme çağrısında bulunuldu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, İsrail polislerinin, perşembe günü hoparlör takmak için Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı tarafındaki minarenin açılmasını istediği ancak Vakıflar İdaresinin bunu reddettiği belirtilmişti.

İsrail polislerinin bugün de minarenin kapısını açmaya çalıştığı ancak Aksa muhafızlarının izin vermediği kaydedilen açıklamada, bunun üzerinde bölgedeki diğer İsrail polisleriyle Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledikleri aktarılmıştı.

Açıklamada, İsrail polislerinin El-Esbat Kapısı yakınındaki Mescid-i Aksa'nın kuzey duvarına merdivenle çıkarak hoparlör ve elektronik cihaz yerleştirdiği ifade edilmişti.

Kudüs'teki İslami kurumlar: Mescid-i Aksan'ın, dini statüsünü değiştirmeye çalışıyorlar
UCM yerine Kriket Konseyini etiketleyince ortalık karıştı: ABD Dışişleri Bakanlığının paylaşımı alay konusu oldu
RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara uyarı: Reytingleri mevzuata uygun şekilde yayınlayın
Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu
'Akdeniz Fırtınası' Rumlar'da paniğe neden oldu: Türkiye tatbikatla cevap verdi
Hem alkollü hem koronalı çıktı… Aksaray'da pes dedirten olay

Hem alkollü hem koronalı çıktı… Aksaray'da pes dedirten olay

Duvarı kırıp kuyumcuyu soydular

Duvarı kırıp kuyumcuyu soydular