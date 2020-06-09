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  3. Kübalı doktorlar Güney Afrika'ya 14 milyon dolara mal oldu
09 Haziran 2020 Salı 15:31 | Son Güncelleme:

Kübalı doktorlar Güney Afrika'ya 14 milyon dolara mal oldu

Kübalı doktorlar Güney Afrika'ya 14 milyon dolara mal oldu

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ülkeye getirilen Kübalı doktorların ülkeye 14 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.

Mkhize, meclisteki soru önergesine verdiği cevapta, epidemiyolog, aile hekimi ve kamu sağlığı uzmanı gibi farklı branşlarda uzman 187 doktordan oluşan Kübalı ekibin Nisan 2021 sonuna kadar ülkede kalacağını belirtti.

Bu doktorlara toplam 239 milyon Güney Afrika randı (14 milyon dolar) maaş ödeneceğini kaydeden Bakan Mkhize, bir yıllık anlaşma yapılan doktorların 9 vilayetin hepsinde görev aldığını ifade etti.

Afrika kıtasındaki tüm vakaların dörtte birinin görüldüğü Güney Afrika’da toplam vaka sayısı 50 bin 879.

Şimdiye kadar 1080 kişinin virüs nedeniyle öldüğü ülke, son haftalarda kademeli olarak normal hayata dönmeye çalışıyor.

(AA)

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