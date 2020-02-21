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Kriz çıkaracak karar! İran'ı kara listeye aldılar

Kriz çıkaracak karar! İran'ı kara listeye aldılar

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF), terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki mali reformları tamamlamadığı gerekçesiyle İran'ı gri listeden kara listeye aldığını duyurdu.

 

FAFT'tan yapılan açıklamada, İran'ın, finans sistemindeki stratejik açıkları gidermek üzere Haziran 2016'da uygulamayı taahhüt ettiği reformları içeren eylem planını yerine getirmediğinden, "Önlem Çağrısı Gerektiren Yüksek Riskli Yetki Sahası" statüsüne alındığı belirtildi.

Açıklamada, İran'ın, Palermo Sözleşmesi ve Terör Finansmanını Önleme Sözleşmesi'nde ortaya konulan FAFT standartlarını uygulamaya geçirmediği vurgulandı.

FAFT, sözleşmelere taraf ülkelerin yetkili makamlarına yaptığı çağrıda, İran merkezli finans kurumlarının ülkelerindeki şubeleri ve iştiraklerine yönelik denetimlerin arttırılmasını, bu kuruluşlar aracılığıyla yapılan finansal aktarımların etkin şekilde raporlanması için mekanizmaların geliştirmesi ile raporlama faaliyetinin yoğunlaştırılmasını ve İran'da şubeleri ve iştirakleri bulunan finansal kuruluşlara yönelik dış denetim zorunluluklarının arttırılmasını istedi.

İran'ın, Eylem Planı'nın gereklerini yerine getirene dek kara listede kalacağı ifade edildi.

FATF, 1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla OECD bünyesinde kuruldu.


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