Kriz çıkaracak karar! İran'ı kara listeye aldılar

FAFT'tan yapılan açıklamada, İran'ın, finans sistemindeki stratejik açıkları gidermek üzere Haziran 2016'da uygulamayı taahhüt ettiği reformları içeren eylem planını yerine getirmediğinden, "Önlem Çağrısı Gerektiren Yüksek Riskli Yetki Sahası" statüsüne alındığı belirtildi.

Açıklamada, İran'ın, Palermo Sözleşmesi ve Terör Finansmanını Önleme Sözleşmesi'nde ortaya konulan FAFT standartlarını uygulamaya geçirmediği vurgulandı.

FAFT, sözleşmelere taraf ülkelerin yetkili makamlarına yaptığı çağrıda, İran merkezli finans kurumlarının ülkelerindeki şubeleri ve iştiraklerine yönelik denetimlerin arttırılmasını, bu kuruluşlar aracılığıyla yapılan finansal aktarımların etkin şekilde raporlanması için mekanizmaların geliştirmesi ile raporlama faaliyetinin yoğunlaştırılmasını ve İran'da şubeleri ve iştirakleri bulunan finansal kuruluşlara yönelik dış denetim zorunluluklarının arttırılmasını istedi.

İran'ın, Eylem Planı'nın gereklerini yerine getirene dek kara listede kalacağı ifade edildi.

FATF, 1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla OECD bünyesinde kuruldu.