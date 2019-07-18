Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6846
  • 6,3915
  • 259.578
  • 101566
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kritik ziyaret! Güney Kore ve Japonya'yı diyaloğa çağıracak

Kritik ziyaret! Güney Kore ve Japonya'yı diyaloğa çağıracak

Kritik ziyaret! Güney Kore ve Japonya'yı diyaloğa çağıracak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, Güney Kore ile Japonya arasında ticaret eksenli artan gerilimde iki ülke arasında diyalog kurmak üzere Güney Kore'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un önümüzdeki Salı günü Güney Kore'ye 2 günlük bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. ABD ve Güney Kore kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bolton, Güney Kore öncesinde Japonya’da temaslarda bulunacak. Japonya'nın Güney Kore'ye yönelik ileri teknoloji ürünü malzemeler üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırma kararı almasının ardından iki ülke arasında artan gerilimin gölgesinde gerçekleşecek ziyarette Bolton'un, iki ülkeye de sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yapması bekleniyor.

ABD'Lİ DİPLOMAT DİYALOG SİNYALİ VERMİŞTİ

Dün, ABD’nin Doğu Asya politikasından sorumlu diplomat David Stilwell aralarında Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'nın da bulunduğu yetkililerle bir araya gelmiş, ABD'nin her iki ülkenin de yakın bir dost ve müttefiki olarak çözüm çabalarını  desteklemek için elinden geleni yapacağını söylemişti.

GERİLİM ARTIYOR

Japonya'nın ihracat kısıtlamalarının ardından Güney Kore, Japonya'yı tarihi ihtilafları dış politikaya alet etmekle suçlamış, Japonya ise iddiaları reddetmişti. Güney Kore, krizi Japonya-Kore ilişkilerine vurulan bir darbe olarak nitelerken, diğer yandan söz konusu ithalat ürünlerinin Güney Kore'de üretilebilmesi için çalışmaların sürdüğü açıklanmıştı.

İHA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Acun Ilıcalı duyurmuştu ama... Medyapım'dan Cansu Dere açıklaması
Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na: İşte adamı böyle çalıştırırlar
Gülşen ve Azur Benan'ın alışveriş keyfi
Demet Akalın bombayı patlattı! 'Benim konserime mi getirdin'
Ünlü oyuncu paylaştı kimse inanamadı
<p>Akıma ayak uyduran bu minnoş kediyi biz birinci seçtik :)</p>

#BottleCapChallenge Akımının En İyisi Bu Kedi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Üniversite taban puanları açıklandı mı? 4 yıllık üniversite taban puanları ÖSYM’de

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları