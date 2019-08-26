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Kremlin: Erdoğan ve Putin Su-35 savaş uçaklarını görecek

Kremlin: Erdoğan ve Putin Su-35 savaş uçaklarını görecek

Türkiye'nin Su-35 savaş uçakları için Rusya'ya başvurup başvurmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan'ın yarın MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında yapacakları görüşmede bu uçakları göreceğini belirtti.

Dmitriy Peskov'a bugünkü basın toplantısında Türkiye'nin Su-35 savaş uçaklarının tedariki konusunda Rusya'ya bir öneri sunup sunmadığı soruldu. 

"Yorum yok" yanıtını veren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın MAKS-2019 Fuarı'nda Su-35'leri görme imkanı elde edeceğini belirtti ve iki liderin görüşmesinin sonuçlarını bekleme önerisi bulundu.

Peskov, Rusya ve Türkiye'nin gelecek vaat eden havacılık komplekslerinin geliştirilmesine ilişkin ortak projeler üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

(Sputnik)

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